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Новости 17:58

С 1 мая автобусный маршрут № 267 продлят до Финляндского вокзала

фото ЗакС политика С 1 мая автобусный маршрут № 267 продлят до Финляндского вокзала

В комитете по транспорту Петербурга отчитались о выполнении поручения городского главы Александра Беглова о продлении маршрутной трассы автобуса № 267, информирует пресс-служба Смольного.

Изначально с данной просьбой к градоначальнику обратились петербуржцы, проживающие в Приморском районе.

"С 1 мая автобус № 267 будет доезжать до крупного пересадочного узла — Финляндского вокзала, где можно сделать пересадку на электрички, а также на маршруты наземного транспорта", — уведомили в комтрансе.

Напомним, новый автобусный маршрут № 267 начал курсировать со стартом транспортной реформы 1 апреля. Начальная точка отправления — новые ЖК в Приморском районе. На линию поставили 15 автобусов повышенной вместительности, средний интервал движения — 12 минут.


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