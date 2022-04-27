С 1 мая автобусный маршрут № 267 продлят до Финляндского вокзала

В комитете по транспорту Петербурга отчитались о выполнении поручения городского главы Александра Беглова о продлении маршрутной трассы автобуса № 267, информирует пресс-служба Смольного.

Изначально с данной просьбой к градоначальнику обратились петербуржцы, проживающие в Приморском районе.

"С 1 мая автобус № 267 будет доезжать до крупного пересадочного узла — Финляндского вокзала, где можно сделать пересадку на электрички, а также на маршруты наземного транспорта", — уведомили в комтрансе.

Напомним, новый автобусный маршрут № 267 начал курсировать со стартом транспортной реформы 1 апреля. Начальная точка отправления — новые ЖК в Приморском районе. На линию поставили 15 автобусов повышенной вместительности, средний интервал движения — 12 минут.