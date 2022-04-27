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Новости 17:59

По второму делу экс-полковника Захарченко для него запросили 17 лет строгого режима

фото ЗакС политика По второму делу экс-полковника Захарченко для него запросили 17 лет строгого режима

Прокуратура запросила для бывшего полковника антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко, обвиняемого в получении взяток более чем на 1,4 млрд рублей, 17 лет колонии строгого режима, передает "Интерфакс". Кроме того, в ходатайстве говорится о необходимости взыскать с экс-силовика полмиллиарда рублей штрафа. Захарченко продолжает отрицать свою вину.

По версии следствия, фигурант громкого экономического дела в течение девяти лет получал крупные суммы денег от нескольких бизнесменов за покровительство.

В 2019 году Захарченко получил 12,5 лет колонии строгого режима по другому коррупционному делу. Известность он получил при задержании тремя годами ранее: в его квартире нашли миллиарды рублей. В 2020 году в его планы входило вернуть изъятое через суд.


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