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Новости 18:30

На уральское издание составили протокол о дискредитации армии

фото ЗакС политика На уральское издание составили протокол о дискредитации армии

Редакция екатеринбургского СМИ "Вечерние ведомости" сообщила в своем Telegram-канале, что на нее завели административное дело по статье о дискредитации Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП). Основанием для судопроизводства послужила опубликованная новость о задержании местного художника по имени Леонид Черный, который придерживается пацифистских взглядов.

"Видимо, по логике Центра Э дискредитацией ВС РФ сейчас является любое упоминание того, что кого-то подозревают в "дискредитации" российский армии", - прокомментировал известие о возбуждении дела редакционный коллектив "Вечерних ведомостей".

Примечательно, что самого художника, ставшего героем "проблемной" заметки, в итоге стали преследовать не за дискредитацию армии, а по статье о вандализме, что влечет за собой уже уголовное наказание.


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