Не менее половины российских кинотеатров могут закрыться из-за отсутствия репертуара и выручки

В Ассоциации владельцев кинотеатров рассказали о положении дел на отечественном рынке кинопоказа. Детально ситуация приведена в письме, которое опубликовано на портале KinoBusiness.

Так, согласно документу, за всю пандемию коронавируса кинорынок упал на 26,6% по сборам и на 33,6% по посещаемости.

Однако ввиду начала "спецоперации" и отказа иностранных кинокомпаний от сотрудничества с РФ падение рынка составило 54% и 59% соответственно. По состоянию на середину апреля в стране прекратили свою деятельность уже более 36% кинотеатров.

"Критический недостаток репертуара в ближайшие 2 месяца повлечет за собой падение выручки кинотеатров более чем на 80% и приведет к закрытию минимум 50% кинозалов", - аргументировали в Ассоциации.

Члены объединения высказывают опасение, что всё большее закрытие кинотеатров приведёт к "смерти" всей отрасли. В связи с этим владельцы кинотеатров уповают на финансовую поддержку со стороны государства.