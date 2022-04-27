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Новости 19:12

В Елисеевском магазине восстановили исторические балконы

фото ЗакС политика В Елисеевском магазине восстановили исторические балконы

Театр комедии имени Акимова при поддержке петербургского комитета по культуре вернул исторический облик балконам Торгового дома купцов Елисеевых на Невском проспекте, передает ТАСС. Отмечается, что инициатором работ выступил сам театр. Восстановлению исторических элементов здания, которое проводили специалисты из компании "Матис", 27 апреля посвятили целое мероприятие с участием чиновников и журналистов.

"Вся эта работа была выполнена за счет тех средств, которые принесли зрители, покупая билеты. Фактически жители нашего города приняли самое непосредственное и активное участие в реализации этого замечательного проекта", - произнес глава профильного комитета Федор Болтин.

Отметим, что театр и торговый дом занимают один и тот же дом на углу Невского и Малой Садовой, построенный в 1900–1904 годах по проекту Гавриила Барановского. Его балконы, со временем пришедшие в негодность, демонтировали столетием спустя. За их реставрацию принялись только прошлой осенью.


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