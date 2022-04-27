Главу профсоюза "Курьер" арестовали на два месяца по "дадинской" статье

Суд в Москве отправил на один месяц и тридцать дней в СИЗО 32-летнего главу профсоюза "Курьер" Кирилла Украинцева, о чем сообщил правозащитный проект "Апология" в своем Telegram-канале. Ранее против активиста возбудили уголовное дело по скандально знаменитой статье 212.1 УК о многократном привлечении к ответственности за нарушения на митингах.

На заседании 27 апреля, посвященном избранию меры пресечения, защита молодого человека настаивала на более мягком решении.

В материалах дела говорится о публикациях в социальных сетях, в которых Украинцев призывал свою аудиторию выходить на демонстрации. Судя по странице профсоюзного лидера в социальной сети "ВКонтакте", он придерживается марксистско-ленинских взглядов.

фото: Кирилл Украинцев / ВКонтакте