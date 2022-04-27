ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 20:07

Главу профсоюза "Курьер" арестовали на два месяца по "дадинской" статье

фото ЗакС политика Главу профсоюза "Курьер" арестовали на два месяца по "дадинской" статье

Суд в Москве отправил на один месяц и тридцать дней в СИЗО 32-летнего главу профсоюза "Курьер" Кирилла Украинцева, о чем сообщил правозащитный проект "Апология" в своем Telegram-канале. Ранее против активиста возбудили уголовное дело по скандально знаменитой статье 212.1 УК о многократном привлечении к ответственности за нарушения на митингах.

На заседании 27 апреля, посвященном избранию меры пресечения, защита молодого человека настаивала на более мягком решении.

В материалах дела говорится о публикациях в социальных сетях, в которых Украинцев призывал свою аудиторию выходить на демонстрации. Судя по странице профсоюзного лидера в социальной сети "ВКонтакте", он придерживается марксистско-ленинских взглядов.

фото: Кирилл Украинцев / ВКонтакте


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости27 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама