Маргарин стал самым подорожавшим за неделю продуктом в Россию

Росстат изучил динамику цен на потребительском рынке за неделю с 9 по 15 апреля. Рост цен на товары всех типов составил 0,25% в сравнении с предыдущей неделей и 11,32% в сравнении с началом года, следует из новейшего отчета ведомства.

Из продовольствия наибольший рост в розничной цене показали маргарин (+2,83%), свекла (+2,37%), яблоки (+2,17%), огурцы и чай (+1,8%), соль (+1,79%), печенье (+1,54%). В свою очередь, подешевели за последнюю неделю капуста (-5,12%), лук (-2,74%), помидоры (-2,58%), бананы (-1,9%), сахар (-1,07%), яйца (-0,78%), свинина (-0,24%) и курица (-0,23%).

Из непродовольственных товаров сильнее всего подорожали туалетное мыло (+2,35%), хозяйственное мыло (+2,11%) и прокладки (+1,6%).

Между тем, согласно последней сводке от Минэкономразвития, инфляция в годовом выражении достигла 17,7%, а продовольственная — 19,74%.