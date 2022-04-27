Барнаульское дело в декорациях Петербурга

фото Софии Саттаровой, ЗАКС.Ру

В Петербурге в СИЗО на два месяца отправили журналистку из Барнаула Марию Пономаренко, подозреваемую в распространении фейков об армии России. Следователь приехал за ней напрямик с Алтая. Он намерен этапировать туда обвиняемую и требовал в суде ограничить общение журналистки с несовершеннолетней дочерью. За что и как арестовали Пономаренко - в материале ЗАКС.Ру.

Через полстраны за журналисткой

Дело на Марию Пономаренко возбудили из-за поста в Telegram-канале, посвященного разрушенному драмтеатру в Мариуполе. В RusNews уточнили, что речь идет не о соцсети издания. Следствие считает, что пост опубликовала журналистка и тем самым распространила фейк о действиях российской армии (ч. 2. ст. 207.3 УК РФ), за что грозит тюремный срок в 5-10 лет.

Сама Пономаренко отрицает преступление закона. На заседании Октябрьского районного суда 27 апреля она заявила, что пост написан с критикой российского Министерства иностранных дел, а о вооруженных силах в нем речи не идет. Этого и не могло быть, по словам журналистки, потому что ее в Мариуполе не было и знать информацию о событиях там она не может.

Кроме этого, в деле нет доказательств того, что пост якобы опубликовала Пономаренко, заявил ее защитник Сергей Подольский.

Обвиняемая рассказала журналистам, что задержали ее около 12:00 часов 23 апреля. Произошло это при выходе из квартиры, в которую она только заселялась, сообщила Пономаренко. Ее защитник Сергей Подольский уточнил, что задерживать женщину приехали силовики из Барнаула: следователь Александр Косачев в звании майора и два или три оперуполномоченных из Центра "Э". Вместе с ними был один петербургский сотрудник, добавил Подольский.

По словам Пономаренко, после задержания ее доставили в Следственный комитет. Там ей уже предъявили обвинение, а следователь "бравировал своим положением", уверяет журналистка.

- Не давал адвокату позвонить. Когда я написала отвод адвокату по назначению, он сказал: "По почте отправляй, через две недели рассмотрю". Вел себя так, будто он неприкасаемый, ему ничего не будет. Было ощущение, что он прям наслаждается властью, - поделилась Пономаренко.

Ее защитник Подольский рассказал, что смог встретиться с журналисткой только 24 апреля около часа дня. Уже на следующий день Октябрьский районный суд назначил рассмотрение меры пресечения обвиняемой. Решения в тот день так и не вынесли - Подольский попросил продлить задержание Пономаренко и отложить заседание, чтобы их сторона могла собрать необходимые документы и лучше ознакомиться с материалами дела.

Отголоски "сиротского дела"

Новое заседание 27 апреля откладывать уже не стали, хотя Подольский просил еще отсрочку на полтора часа - пришли не все документы из Барнаула. Следователь Косачев и прокурор выступили против, судья их поддержала. Следователь напомнил, что на Пономаренко возбудили дело по части 1 статьи 207.3 УК РФ за распространение недостоверных сведений о действиях российской армии. Косачев сообщил, что Пономаренко неоднократно привлекалась к административной ответственности, участвовала в протестных акциях и организовывала их. Участковый в Барнауле характеризует ее не с положительной стороны, сказал майор.

Следователь попросил суд отправить обвиняемую в следственный изолятор. Косачев считает, что Пономаренко один раз уже пыталась скрыться от следствия, так как переехала из Барнаула в Петербург.

Сама журналистка считает, что дело на нее завели якобы из-за желания отомстить после того, как она привлекла внимание общественности и руководства Следственного комитета России к "сиротскому делу". Последствия этого и стали причиной ее отъезда из города, заверила Пономаренко:

- Я уехала из Барнаула по причине необоснованных репрессий, которые начались активно с момента привлечения внимания к "сиротскому делу" в 2020 году.

Тогда на Дне города она вышла в пикет с плакатом "Томенко, где жилье сирот". Упоминался на плакате губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Пономаренко рассказала, что своим пикетом хотела привлечь внимание к тому, что сироты в регионе годами ждут выдачи им жилья. Это сделать удалось - пресса стала активно писать о ситуации, заявила в суде Пономаренко. По ее словам, после этого возбудили уголовное дело, которое взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин. О заведении уголовного дела по статье о халатности отчитывался и региональный Следком:

"По данным следствия, в текущем году в Алтайском крае число детей-сирот, которые нуждаются в предоставлении жилых помещений, составило более 5 тысяч человек. При этом в 2020 году на предоставление жилья для данной категории граждан государством выделено более 1 миллиарда 211 миллионов рублей из федерального и краевого бюджетов. <...> до настоящего времени нуждающиеся в жилье люди не получили положенных им помещений, а сумма освоенных чиновниками денежных средств составила около 49 миллионов рублей, то есть лишь 4 процента от финансирования. В результате нарушены конституционные права детей-сирот, проживающих на территории Алтайского края".

После этого Пономаренко, по ее словам, начали угрожать. В октябре 2020 года она рассказала "ОВД-Инфо"*, что неизвестные угрожали ей избиением и подбросом наркотиков, если она не "угомониться". В петербургском суде 27 апреля она заявила, что на этом угрозы и давление не прекратились. Защитник журналистки в суде Подольский заявил, что в Барнауле ей может угрожать опасность, в том числе, физического устранения. Поэтому они будут стараться всеми силами оставить ее в Петербурге.

Пономаренко на заседании суда сообщила, что бежать из страны не планировала и не планирует. Она заявила, что не продавала недвижимость и даже не взяла свой загранпаспорт в Петербург.

Издание RusNews в своем Telegram-канале после задержания Пономаренко сообщило, что журналистка освещала для СМИ события в Барнауле, Новосибирске, Санкт-Петербурге. В RusNews предположили, что преследовать Пономаренко могут из-за работы на их независимое издание.

Семейные ценности

Подольский ходатайствовал о домашнем аресте для Пономаренко. В Барнауле есть квартира, в которой она может его провести, в Петербурге жилье ей тоже предоставляют, сказал защитник и подкрепил свои слова документами.

Следователь же настаивал на СИЗО. Он заявил, что допрошены еще не все свидетели, а журналистка может оказать на них давление. Среди этих свидетелей Косачев назвал старшую дочь Пономаренко, которой сейчас 16 лет. Также у журналистки есть вторая дочь, которой 13 лет, но она в деле не фигурирует.

В день первого заседания по мере пресечения журналистки, 25 апреля, у ее дочери в Барнауле прошел обыск, рассказал журналистам Подольский. По его словам, у ребенка изъяли компьютер со школьными работами, телефон и личные деньги. Пономаренко добавила, что обыск проходил без законных представителей дочери - отец до мая находится в командировке, а дети живут со своими дедушкой и бабушкой.

Следователь заявил, что старшая дочь журналистки дала показания против матери. Поэтому их стоит изолировать друг от друга, считает Косачев:

- По последнему месту проживания [обвиняемой] в настоящее время проживает несовершеннолетняя дочь Пономаренко, которая по настоящему уголовному делу допрошена как свидетель и дала показания, частично изобличающие Пономаренко в совершении данного преступления. В связи с чем необходимо исключить их возможное общение и совместное проживание, чтобы Пономаренко не могла оказать давление на свою родную дочь.

Защитник журналистки Подольский назвал это требование дикостью.

- Это просто какая-то дичь. Мать является законным представителем своего ребёнка. И запретить общение матери и ребёнка в принципе невозможно. Это противоречит УПК, Семейному кодексу и всему на свете, - заявил Подольский.

Он добавил, что в представленных материалах нет допроса дочери. Следователь предлагает просто поверить ему на слово, отметил Подольский.

- Политике государства это противоречит. Начнем даже с фраз Владимира Владимировича, который говорит о том, что семья - это самая большая ценность, - прокомментировал защитник предложение следователя.

Некоторые "шероховатости"

Защитник Подольский указал во время заседания суда и на ряд других недостатков в материалах дела. В частности, там нет допроса обвиняемой, заявил Подольский. Протокол допроса обвиняемого необходим при избрании меры пресечения, настаивал защитник журналистки. По его словам, присутствуют только документы о допросе Пономаренко в ноябре 2021 года. При этом, обвинение журналистке предъявили уже после задержания в Петербурге, заявила она сама. Пономаренко сказала, что допрос 23 апреля не состоялся, так как ей не позволили связаться со своим адвокатом.

Внезапно изменилась и вменяемая ей часть статьи с 1 на 2, отметил Подольский. По его словам, из материалов дела следует, что 22 и 23 апреля журналистке вменялась часть 1 статьи 207.3 УК РФ.

- После этого, вдруг, в голове следователя возникает идея, что здесь надо переквалифицировать. Непонятно, на каком основании, ни единых не получено доказательств, в материалах дела ничего не появилось, но следователь переквалифицирует на некую политическую роль [из части 2 статьи 207.3 УК РФ], - сказал Подольский.

При этом, он считает, что в любом случае сейчас никого в России нельзя судить по этой статье, так как в стране не введено военное положение. Только с ним и с установлением военной цензуры можно применять новую статью, предположил Подольский. Он отметил, что цензура в мирное время запрещена Конституцией, а она главенствует над всеми остальными законами.

После длинных выступления Пономаренко и Подольского следователь с прокурором остались непреклонны и все еще требовали отправить журналистку в СИЗО. Судья Ирина Керро решила встать на их сторону. По ее словам, Пономаренко якобы может препятствовать сбору доказательств, влиять на свидетелей или "не будет обеспечена ее явка в суд". Поэтому судья Керро арестовала журналистку на два месяца.

Со слов Подольского, Пономаренко должна быть направлена в СИЗО №5 в Петербурге. Однако, следователь Косачев намерен добиться ее этапирования в Барнаул, заявил защитник журналистки.

- Мы, соответственно, сейчас будем этому противодействовать. Потому что мы считаем, что Марии Пономаренко угрожает опасность в Барнауле, поскольку угрозы поступали неоднократно, - сказал Подольский.

Он добавил, что намерен 28 апреля подавать апелляцию на арест своей подзащитной.

*Минюст РФ внёс "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов

София Саттарова