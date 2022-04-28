Экс-глава Сахалина Хорошавин получил 15 лет колонии строгого режима по второму уголовному делу о взятках

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин получил ещё 15 лет колонии строгого режима в рамках второго уголовного дела о крупных взятках. Также, пишет ТАСС, его вновь оштрафовали на полмиллиарда рублей.

По версии следствия, в 2014 году Хорошавин организовал преступную группировку, участники которой брали деньги у кандидатов, планировавших идти на выборы в городскую думу Южно-Сахалинска. Всего ими было получено более 100 млн рублей.

Напомним, что в 2018 году бывший управленец был приговорён к 13 годам строгого режима и 500 млн рублей штрафа по первому коррупционному делу. Он неоднократно просил суд о помиловании, но каждый раз ему отказывали. Отметим, что при этом ЕСПЧ присудил Хорошавину 5 тысяч евро за три года в СИЗО.