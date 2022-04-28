ЗакС не стал смягчать законопроект о публичных слушаниях в офлайн-режиме

Парламент Петербурга 28 апреля принял во втором чтении проект закона Смольного, продлевающий до конца 2022 года проведение общественных обсуждений градостроительной документации без очных встреч граждан, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Поправки от оппозиционных депутатов, смягчающие эту инициативу, одобрены не были. В частности, "яблочник" Борис Вишневский предлагал разрешить очные публичные слушания в случае, если в городе не действует режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Поправка фракции КПРФ подразумевала процедуру очного обсуждения градостроительной документации, помимо онлайн-обсуждения.

Напомним, изначально офлайн-формат градостроительных слушаний ввели весной 2020 года, объяснив его необходимость пандемией коронавируса. В дальнейшем мораторий на очные встречи несколько раз продлевали. Последнее продление будет действовать до конца года "независимо от действия режима повышенной готовности", говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Сергей Еремеев