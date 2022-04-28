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Новости 10:58

"Скороспелая макулатура": Глава комитета ГД по культуре возмутилась продажей книг Акунина, Быкова и Глуховского

фото ЗакС политика "Скороспелая макулатура": Глава комитета ГД по культуре возмутилась продажей книг Акунина, Быкова и Глуховского

Главу комитета Государственной думы РФ по культуре Елену Ямпольскую крайне возмутило наличие "непатриотичной" литературы в виде книг Бориса Акунина, Дмитрия Быкова, Леонида Парфёнова и Дмитрия Глуховского на полках магазинов. Своим негодованием депутат поделилась с "Парламентской газетой".

Ямпольская уведомила издание, что прогулялась по различным столичным книжным — как крупным сетевикам, так и небольшим, окраинным, частным, — и её весьма удивило наличие в них изданий писателей, которые осудили военную "спецоперацию": "Возле касс, на отдельных стендах — Акунин". Последнего парламентарий обвинила в "антироссийской и антигосударственной позиции", а его творчество нарекла "скороспелой макулатурой".

Резюмируя собственное патриотическое негодование, Ямпольская пообещала, что руководимый ею думский комитет обязательно "задаст нелицеприятные вопросы" как владельцам книжных магазинов, так и книгоиздателям.


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