В России снижается количество госпитализаций с COVID-19

За прошедшие сутки в стране было зафиксировано 2 596 случаев госпитализации пациентов с коронавирусом, сообщил 28 апреля федеральный оперштаб. Это меньше, чем днем ранее (2 986 больных) и во вторник (3 161 пациент).

В стране выявлен 7 681 новый случай заболевания, выздоровели 11 063 пациентов. От последствий коронавируса скончались 166 человек.

В Петербурге обнаружено 487 новых случаев заболевания COVID-19. Госпитализированы 136 пациентов, выздоровели 715 человек. За сутки в городе коронавирус унес жизни 16 человек.