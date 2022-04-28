"Известия": В России могут повысить МРОТ и прожиточный минимум

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум в России могут быть увеличены на 9%, сообщили 28 апреля "Известия" со ссылкой на высокопоставленный источник в Госдуме. Цифры в диапазоне 8-10% назвали изданию и другие собеседники.

В настоящее время размер МРОТ в России составляет 13 890 рублей, прожиточного минимума — 12 654 рубля. При повышении их уровня на 9% они составят 15 140 рублей и 13 793 рубля соответственно, отмечает издание.

Как отметил в своем комментарии депутат Ярослав Нилов, в настоящее время правительство имеет право поднимать МРОТ и прожиточный минимум без одобрения Госдумы. Парламентарий высказался в пользу одномоментного повышения обоих показателей. При этом он назвал логичным увеличение МРОТ и страховых пенсий на одинаковый процент, но признал, что их индексация может отличаться.

В свою очередь, президент "Опоры России" Александр Калинин назвал индексацию на 9% сбалансированным решением, учитывающим интересы бизнес-сообщества. Он уточнил, что следствием увеличения МРОТ станет рост страховых отчислений в ПФР, ФОМС и ФСС.

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