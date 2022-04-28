Шишлову не дали высказаться о "спецоперации" с трибуны ЗакСа

Лидер фракции "Яблоко" Александр Шишлов во время обсуждения в Заксобрании Петербурга налоговых льгот для гостиничного бизнеса заявил, что бороться надо не со следствием, а с причинами.

- Причины известны и вызваны так называемой спецоперацией, - заявил депутат.

Спикер ЗакСа Александр Бельский ("Единая Россия") на время отключил "яблочнику" микрофон и попросил говорить по заявленной теме, а не по вопросу федеральной политики.

- Да, это вопрос федеральной политики, - согласился Шишлов. - Но почему мы, город федерального значения, отказываемся от его обсуждения? Петербургский парламент еще со времен Ленсовета XXI созыва не уклонялся от вопросов федеральной повестки. Для защиты петербургского бизнеса, защиты петербуржцев нужно перестать бояться называть вещи своими именами. Нахождению выхода из положения, в котором мы оказались, не поможет уклонение от открытого обсуждения.

Бельский на это заявил, что никто из ранее выступавших коллег Шишлова не нарушал регламент и говорил по теме конкретного проекта.

- У нас по регламенту [на выступление дается] три минуты. Вы уже разговариваете четыре, - добавил Бельский.

Шишлов возразил, что большую часть времени потратил на споры. В это время некоторые депутаты в зале стали стучать по своим столам, выражая свое недовольство позицией представителя "Яблока".

Сергей Еремеев