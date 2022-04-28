ЗакС принял постановление о предложениях по новым членам Горизбиркома

Законодательное собрание Петербурга на заседании 28 апреля утвердило постановление, в котором говорится о начале приема заявок на вхождение в новый состав городской избирательной комиссии.

Этот документ будет опубликован в газете "Санкт-Петербургские ведомости" в пятницу, 29 апреля, сообщил депутат-единоросс Денис Четырбок. После публикации политические партии, ЦИК, общественные объединения и муниципалитеты смогут предлагать своих представителей. Предложения будут приниматься в течение месяца.

В состав Горизбиркома входят 14 членов с правом решающего голоса. ЗакС формирует только половину комиссии. Вторую - губернатор.

Сергей Еремеев