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Новости 12:25

Петербуржцам предложили оценить качество весенней уборки

фото ЗакС политика Петербуржцам предложили оценить качество весенней уборки

Комитет по благоустройству запустил интернет-опрос петербуржцев о качестве весенней уборки, сообщила 28 апреля пресс-служба городской администрации. Оценить работу коммунальщиков в своем районе петербуржцы смогут до 15 мая включительно.

Опрос проходит на сайте комблага. Организаторы отмечают, что на его прохождение потребуется "совсем немного времени". После нажатия кнопки "Начать опрос" на странице появится список городских районов. Пользователь должен будет выбрать из них свой, после чего загрузится страница с вариантами ответов от "не удовлетворен, уборка в районе не проводилась" до "полностью удовлетворен, уборка в районе проведена на высоком уровне". После ввода кодовых цифр и нажатия на кнопку "Оценить" появляется сообщение с текстом "Спасибо, ваш голос учтен".

Подобные опросы проводятся дважды в год — после завершения весеннего и осеннего месячников по благоустройству, уточнили в комблаге. Предполагается, что голосование должно помочь выявить лучшие и худшие по качеству уборки районы Петербурга.

Фото: Администрация Санкт-Петербурга


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