"Коммерсантъ": Сотовые операторы повышают стоимость тарифов

Крупнейшие мобильные операторы России повысили стоимость действующих и архивных тарифов в апреле и закрыли для подключения ряд линеек, сообщил 28 апреля "Коммерсантъ". Как пишет издание, на фоне спецоперации на Украине ФАС и Минцифры разрешили операторам повышать цены "с учетом инфляции".

Так, в середине апреля "МегаФон" поднял стоимость тарифов "Минимум", "Интернет", "Звонки", "МегаТариф", "Максимум" в линейке "Без переплат" в ряде регионов приблизительно на 30 рублей. МТС повысил на 30-50 рублей стоимость планов "Нетариф" и "Нетариф Джуниор" в некоторых регионах. При этом в компании утверждают, что подорожание не коснется действуютх абонентов.

В свою очередь, "Вымпелком" и Tele2 убрали в архив часть действующих тарифов.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила 20 апреля операторам поэтапно повышать стоимость тарифов, ориентируясь при этом на уровень инфляции. При этом о своих решениях компании должны предупреждать антимонопольщиков не позднее, чем за две недели до запуска изменений. Между тем, в Минцифры заявили "Коммерсанту" о возможности прописывать индексацию тарифов в договоре с абонентом.

Как отметил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, операторы подняли расценки в некоторых регионах максимум на 10 %, и это первое за несколько лет одновременное повышение тарифов несколькими компаниями. При этом гендиректор "ТМТ Консалтинга" Константин Анкилов выразил мнение, что дальнейшего подорожания ждать не следует, поскольку сохраняется высокая конкуренция между операторами.

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