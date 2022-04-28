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Новости 13:33

Japan Tobacco допустила возможность продажи бизнеса в России

фото ЗакС политика Japan Tobacco допустила возможность продажи бизнеса в России

Один из крупнейших производителей табачной продукции Japan Tobacco рассматривает возможность продажи своего бизнеса в России из-за продолжающейся спецоперации на Украине, сообщила пресс-служба компании.

"Учитывая сложные и непредсказуемые условия, JT Group продолжает рассматривать различные варианты для своего бизнеса в России, включая возможную передачу прав собственности", — говорится в заявлении фирмы.

На предприятиях Japan Tobacco в России трудятся около четырех тысяч сотрудников, уточнили в компании. В начале марта производитель объявил о приостановке инвестиций и рекламы из-за событий на Украине.

Сегодня же стало известно о приостановке деятельности в России косметической компании Coty, владеющей такими брендами как Burberry, Calvin Klein, Gucci, Hugo Boss, Max Factor. Как передает РБК со ссылкой на Reuters, в 2021 году из общемирового объема продаж в 4,63 миллиарда долларов на Россию в выручке компании пришлось немногим более 3 %.

Фото: pixabay


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