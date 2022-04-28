На покупку стола руководителя администрация Пушкинского района потратит до 365 тысяч рублей

Администрация Пушкинского района Петербурга готова потратить на офисную мебель до 1,1 млн рублей, следует из закупки, опубликованной 28 апреля. За эти деньги планируют приобрести рабочий стол руководителя, стол для переговоров, два книжных стеллажа и другие предметы интерьера.

Всего в закупке упоминается десять единиц мебели. Самой дорогой из них станет стол руководителя, который оценили в 365 тысяч рублей. Это будет сборный угловой стол, выполненный из практичной прессованной древесины, облицованной шпоном ореха. Вдобавок потребуется брифинг-приставка и мобильная система хранения, на которые собираются потратить до 91 и 39 тысяч рублей соответственно.

Стол переговоров, который обойдется администрации не дороже 279 тысяч рублей, тоже будет сделан из древесноволокнистой плиты, покрытой шпоном ореха. Помимо этого, в районной администрации ищут два книжных стеллажа за 244 тысяч рублей, модульный шкаф за 72 тысячи рублей, стойку администратора за 50 тысяч рублей и тумбу за 42 тысячи рублей. Самой дешевой позицией оказалось кресло для специалиста. На него выделили не больше 11 тысяч рублей.

Получить новую мебель в районной администрации хотят не позднее конца августа 2022 года. Прием заявок от потенциальных поставщиков продлится до середины мая.

Константин Леньков