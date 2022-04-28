Пиотровский объявил о смещении акцентов в Петербурге на событийный туризм в этом году

Петербург готов к началу турсезона, при этом ставка в этом году будет делаться на событийный туризм, заявил вице-губернатор Борис Пиотровский в ходе дискуссии на площадке общественного пространства "СреДА!". Об этом 28 апреля сообщила пресс-служба петербургского отделения "Единой России".

"В этом году главным магистральным событием станет 350-летие со дня рождения Петра I. У нас запланировано много мероприятий как на федеральном, так и на региональном уровнях <...>. Также эта дата коснется и Дня города, и "Алых парусов". Такая насыщенная программа, вне всякого сомнения, будет востребована туристами", — заявил Пиотровский.

Также вице-губернатор объявил о "достаточно неплохой ситуации" с работой учреждений культуры и спорта после снятия антиковидных ограничений в городе. "Сегодня у нас заполнены театры, музеи, стадионы, — рассказал он. — Пусть и не на сто процентов, но гости туда приходят и проводят время".

В свою очередь, глава судоходной компании "Нева Тревел" Юрий Набатов предложил разводить мосты на Неве даже в отсутствие трафика по реке. "Мы все знаем, что визитная карточка города, бренд Санкт-Петербурга — это разводные мосты. Мы готовы показывать их туристам, но мосты не разводят", — пожаловался он. В ответ представители власти пообещали поразмыслить над предложением.