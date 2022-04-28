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Новости 14:27

Беглов обвинил "коллективный Запад" в попытке лишить российских детей будущего

фото ЗакС политика Беглов обвинил "коллективный Запад" в попытке лишить российских детей будущего

Губернатор Петербурга Александр Беглов, выступая в Заксобрании с докладом о проделанной в 2021 году работе, высказался о санкциях.

- Атака, которой подвергается наше государство, не имеет аналогов. Коллективный Запад пытается устроить нам экономическую блокаду, уничтожить все наши достижения, лишить будущего наших детей, перечеркнуть будущее нашей страны. Но Россия преодолевала и не такие трудности, - заявил Беглов.

Он призвал депутатов и чиновников действовать "сплоченно и без раскачки".

- От этого зависит адаптация экономики города к новым условиям, - заметил губернатор.

Глава города пообещал, что все социальные обязательства перед петербуржцами будут выполнены. 

Напомним, сам Беглов попал под персональные санкции США, Канады и Великобритании.

Сергей Еремеев


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