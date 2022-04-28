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Мишустин анонсировал проект о выкупе лизинговой техники в обход соглашений

фото ЗакС политика Мишустин анонсировал проект о выкупе лизинговой техники в обход соглашений

Премьер-министр Михаил Мишустин объявил 28 апреля о планах рассмотреть в течение дня законопроект, упрощающий выкуп предприятиями лизинговой техники. Заявление прозвучало в ходе заседания правительства.

По словам Мишустина, проект коснется каршеринговых и таксомоторных компаний и малых и средних предприятий из различных сфер экономики.

"В последнее время такие организации столкнулись с повышением платежей за лизинг, — сообщил глава кабмина. — Поэтому предоставим бизнесу возможность выкупить имущество – полностью или частично – без штрафов и пеней, даже если подобный вариант не был изначально предусмотрен в соглашении с лизингодателем".

Предполагается, что предприниматели смогут воспользоваться этой мерой до конца 2022 года. "Рассчитываем, что за это время участники рынка смогут выстроить новые логистические цепочки, найти других поставщиков", — добавил Мишустин..


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