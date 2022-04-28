ТАСС: Под Саратовом упал военный вертолёт, погиб один человек

Выполнявший тренировочный полёт военный вертолёт потерпел крушение в Саратовской области, информирует ТАСС, ссылаясь на источники.

В пресс-службе главы Саратова подтвердили падение только одного боевого воздушного судна, хотя изначально в СМИ появились сведения о двух.

В местной Единой дежурной диспетчерской службе сообщили о гибели одного человека в результате ЧП, ещё один пострадал при падении.

Упавший в Саратове вертолёт принадлежит военной базе в посёлке Соколово, уточнили в пресс-службы городского главы.

Выживший второй пилот находится в удовлетворительном состоянии, отчитались в региональном Минздраве.