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Во время выступления в ЗакСе Беглов рассказал о нацистах на Украине

фото ЗакС политика Во время выступления в ЗакСе Беглов рассказал о нацистах на Украине

Губернатор Петербурга Александр Беглов 28 апреля выступил в Законодательном собрании с отчетом о работе за 2021 год. Несколько раз за свое выступление глава города высказывался о санкциях Запада, а в конце вспомнил о нацистах на Украине и блокаде Ленинграда.

— Мы хорошо помним, кто организовал эту блокаду, — сказал Беглов. — Кольцо вокруг Ленинграда держали войска 13 европейских государств, тех самых, которые сегодня вместе с США пытаются взять в блокаду уже всю нашу страну. Они снабжают оружием нацистов на Украине точно так же, как их отцы и деды снабжали гитлеровские войска. Это оружие сегодня направлено против наших солдат, против внуков советских воинов, освободивших Европу от нацизма.

Глава города также подчеркнул, что Вооруженные силы России "сражаются с теми же нацистами", что и Рабоче-крестьянская Красная армия в 1941-1945 годах.

Напомним, высказывания о европейских государствах, которые совместно с Гитлером держали кольцо вокруг Ленинграда в войну уже звучали в Смольном в конце 2018 года. Правда, тогда говорили о "двенадцати странах Европы".

Сергей Еремеев


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