В Волгоградской области полиция поставила на учет мальчика за дискредитацию армии

В городе Камышине Волгоградской области полицейские поставили на профилактический учет 11-летнего мальчика по подозрению в дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщило местное издание "Инфокам". По версии местных силовиков, противоправной деятельностью подросток занимался в социальных сетях.

В местном отделе МВД уточнили, что натолкнулись на нарушителя в ходе профилактического мероприятия в сети. По итогам мониторинга интернета правоохранители составили девять обращений в Роскомнадзор и добились блокировки трех сайтов с незаконным контентом.

Кроме того, 22 апреля полицейские провели беседы с учениками 7-8 классов для воспитания в них чувства ответственности за поступки. "Подростки были ознакомлены с понятиями "толерантность", "патриотизм" и "экстремизм". В заключение встречи учащимся был продемонстрирован видеоролик о здоровом образе жизни", — говорится о проведенном мероприятии.