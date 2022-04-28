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"Пассажиравтотранс" потратит более миллиарда рублей на закупку двухсекционных автобусов

фото ЗакС политика "Пассажиравтотранс" потратит более миллиарда рублей на закупку двухсекционных автобусов

"Пассажиравтотранс" намерен приобрести 35 двухсекционных автобусов вместимостью не менее 150 человек каждый, рассказали 28 апреля в Telegram-канале комитета по транспорту. Как сообщается, соответствующий аукцион уже объявлен.

Начальная цена контракта превышает 1,1 миллиарда рублей. За эти деньги предприятие рассчитывает получить низкопольные автобусы с USB-зарядками, использовать которые планируется на маршрутах с высоким пассажиропотоком.

"Сегодня каждый третий автобус в автопарке является двухсекционным. Последняя партия  автобусов особо большого класса вышла на линию в 2020 году", — отметили в комитете.

Подать заявки можно до 16 мая. Согласно планам, техника должна поступить в Петербург не позднее 15 ноября.


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