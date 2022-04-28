"Пассажиравтотранс" потратит более миллиарда рублей на закупку двухсекционных автобусов

"Пассажиравтотранс" намерен приобрести 35 двухсекционных автобусов вместимостью не менее 150 человек каждый, рассказали 28 апреля в Telegram-канале комитета по транспорту. Как сообщается, соответствующий аукцион уже объявлен.

Начальная цена контракта превышает 1,1 миллиарда рублей. За эти деньги предприятие рассчитывает получить низкопольные автобусы с USB-зарядками, использовать которые планируется на маршрутах с высоким пассажиропотоком.

"Сегодня каждый третий автобус в автопарке является двухсекционным. Последняя партия автобусов особо большого класса вышла на линию в 2020 году", — отметили в комитете.

Подать заявки можно до 16 мая. Согласно планам, техника должна поступить в Петербург не позднее 15 ноября.