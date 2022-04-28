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Перед парадом 9 мая жителей домов на Тверской улице опрашивают о наличии украинцев

фото ЗакС политика Перед парадом 9 мая жителей домов на Тверской улице опрашивают о наличии украинцев

Столичные правоохранители провели очередную серию обходов домов по центру Москвы: процедура проходит ежегодно в преддверии парада 9 мая, пишет "Медиазона"*. Единственное отличие от предыдущих визитов заключается в том, что силовики интересуются наличием украинцев в квартирах.

"Список вопросов прекрасный: живут ли в квартире граждане Украины, хранит ли кто-то гражданское оружие, интересовался ли кто-то арендой и так далее — мол в преддверии "праздника" они должны внезапно знать, кто в какой квартире живет", — поделилась в разговоре с "Медиазоной"* жительница дома по улице Тверской, 6, ст. 1.

Полицейские обходят с опросами дома на магистралях, наиболее тесно прилегающих к Кремлю, каждый год, уточняют журналисты. При этом вопросов про наличие граждан Украины в качестве жителей ранее они не задавали.

Одна из жительниц квартир на Тверской поинтересовалась у силовиков предметом проверки, которой, по её словам, она в предыдущие года не наблюдала. В ответ она, как пишет Telegram-канал "ЧТД", услышала, что и "спецоперации" ранее не было.

*Минюст внёс издание "Медиазона" в реестр СМИ, выполняющих функцию иноагента


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