Мундеп Боварь намерен судиться с КГИОП из-за бетонного забора

Замглавы МО "Владимирский округ" Виталий Боварь заявил о намерении судиться с КГИОП из-за глухого бетонного забора в Кузнечном переулке. Планами муниципал поделился в своем Telegram-канале 28 апреля.

"Я собираю команду для коллективного иска к КГИОП (бездействие), вести иск буду сам, но для надежности и усиления позиции мне нужны созоявители из округа", — написал Боварь.

Суть претензий муниципала к КГИОП сводится к тому, что последний, по версии Боваря, отказывается способствовать замене непрозрачного ограждения в охранной зоне Петербурга. В конце марта комитет прислал муниципалу извещение, в котором объяснял невмешательство в том числе и вступлением в силу моратория правительства на проверки организаций в сфере IT. При этом за забором находится ГКУ "Дирекция транспортного строительства"

Недовольных видом ограды граждан, готовых участвовать в подаче иска, депутат попросил писать в Telegram. Потенциальные истцы должны проживать на территории Владимирского округа и, по возможности, быть в нем зарегистрированы.

Фото: Telegram-канал "Муниципальная экзистенция"