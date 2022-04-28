Суд приговорил участника мартовского митинга к 1 году и 4 месяцам колонии-поселения за нападение на силовика

Куйбышевский районный суд 28 апреля приговорил участника протестной акции, бармена Захара Татуйко к 1 году и 4 месяцам колонии-поселения за насилие в отношении сотрудника правоохранительных органов (ч.1 ст.318 УК РФ), передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. Суд решил учесть проведённое Татуйко время в СИЗО из расчета "день за два".

Следствие считает, что на акции 2 марта бармен схватил командира взвода батальона специального полка полиции Даниила Дульского в области поясницы и распылил ему в лицо перцовый баллончик. Своими действиями он якобы причинил полицейскому физическую боль и дискредитировал статус исполнителя власти, следует из зачитанного прокурором обвинения.

Татуйко вину признал. На заседании суда 28 апреля он принёс извинения Дульскому, который присутствовал на заседании:

⁃ Простите, пожалуйста, за причинённый моральный и физический вред. Не хотел вам причинять их намеренно, это получилось случайно.

Дульский устные извинения принял, но заявил, что Татуйко "заслуживает законного строгого наказания". Также полицейский сообщил, что подготовил иск к протестующему о возмещении морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Татуйко против этого не возражал, и суд приобщил иск к делу.

Прокурор заявила, что извинения только частично могут компенсировать моральный вред. Поэтому, по ее словам, она настаивала на лишении Татуйко свободы на 2,5 года.

Защитница обвиняемого Анастасия Пилипенко отметила, что у обвиняемого положительные характеристики, а также пока есть возможность восстановиться по месту работы и учебы. Кроме этого, Татуйко уже раскаялся и сообщил, что в дальнейшем намерен вести спокойный образ жизни и возобновить занятия благотворительностью, сказала Пилипенко. Подсудимый также заявил, что больше не намерен участвовать в протестных и несогласованных акциях. Пилипенко добавила, что два месяца в СИЗО для ее подзащитного - уже достаточное наказание. Ему можно дать условный срок, чтобы он продолжил нормальную жизнь и смог быстрее выплатить сумму по моральной компенсации полицейскому.

Судья Артём Литаев решил, что Татуйко применил не опасное для жизни насилие в отношении полицейского. Но само преступление носит общественно опасный характер, заявил судья. Он решил назначить наказание в 1 год и 4 месяца колонии-поселения. Иск полицейского судья удовлетворил частично - с Татуйко решено взыскать 10 тысяч рублей.

София Саттарова