Суд отклонил апелляции фигуранта дела "Сети"* Филинкова

Оренбургский областной суд отказал в апелляции одному из фигурантов дела "Сети"* Виктору Филинкову, сообщил 28 апреля Telegram-канал RUPRESSION. Филинков пытался обжаловать решения суда первой инстанции, отказавшегося признать незаконными первые взыскания заключенному.

Речь шла о взысканиях за то, что он якобы "не поздоровался" и использовал в речи "жаргон", полученных Филинковым вскоре после прибытия в колонию. Помимо этого, молодой человек пытался оспорить помещение себя в камеру строгих условий на время карантина, а также отказ суда счесть нарушением проведение свиданий Виктора с адвокатом через стекло и с использованием телефона, то есть не в конфиденциальной обстановке.

Суд первой инстанции не удовлетворил ни одну из апелляций, в четверг аналогичные решения приняли в Областном суде. "Судьи, к сожалению, были явно не заинтересованы в том, чтобы разбираться в деле, а только лишь торопились побыстрее закончить процесс. В совещательной комнате для принятия решения коллегия проводила не больше пяти минут", — описали процесс соратники Филинкова в Telegram-канале.

Адвокат Виталий Черкасов заявил о намерении обжаловать решения в кассационном суде.

*Организация "Сеть" признана террористической, её деятельность запрещена на территории РФ