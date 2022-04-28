"Есть несколько ошибок": депутаты ЗакСа рассказали, как написали "Тотальный диктант"

На днях стали известны результаты "Тотального диктанта", который прошел в Петербурге в начале апреля. В нем приняли участие более пяти тысяч петербуржцев. Депутаты Законодательного собрания тоже решили проверить себя на знание русского языка. Городской парламент на конкурсе представили члены фракции "Единая Россия": Всеволод Беликов, Вера Сергеева и Алексей Далматов. Они рассказали ЗАКС.Ру, как справились с проверкой грамотности.

Беликов признался, что не может похвастаться особыми успехами. Он и раньше принимал участие в подобных мероприятиях. Например, в прошлом году он писал географический и этнографический диктанты, о чем писал на своей странице "ВКонтакте". Он рассказал ЗАКС.Ру, что в этот раз постеснялся показывать результаты, потому что "троечник", пояснил парламентарий.

- Я не очень хорошо написал диктант. Я уже разобрался, подучил правила русского языка. Обязательно [попробую снова], - сказал Беликов.

Далматов в разговоре с ЗАКС.Ру не стал уточнять, сколько именно допустил ошибок. Он впервые принял участие в "Тотальном диктанте".

- Есть несколько ошибок, но таких, не глобальных. В целом нормально, неплохо. Хорошая игра, сложная на самом деле, - поделился впечатлениями Далматов.

Сергеева рассказала, что спонтанно решила принять участие в мероприятии. По ее словам, она пришла в школу, чтобы поприветствовать участников и выступить с напутственным словом, но в итоге решила присоединиться. Правда, забыла очки. Она, как и Далматов, писала "Тотальный диктант" впервые.

- Там получилось так, что я шла просто поприветствовать, но забыла очки дома. Так как я обещала год назад, что я буду писать, то я конечно села. Я для себя понимаю, что и последующие годы буду писать, но у меня, наверное, много было помарочек из-за того, что я без очков. Мне сказали, что ошибок не очень много. Думаю, все время буду писать. Мне понравилось, - рассказала Сергеева.

В этом году в "Тотальном диктанте" также приняли участие еще два депутата-единоросса. Анастасия Мельникова прочитала текст Марины Степновой "Гроза" в стенах петербургского университета технологий управления и экономики. Парламентарий выступает в этой роли уже третий год подряд. Также чтецом стала член "Единой России" Марина Макарова. Она выступила перед участниками диктанта в библиотеке имени Ленина.

По итогам проверки работ, 343 жителя Петербурга получили отметку "отлично". "Тотальный диктант" проходит в России и других странах с 2004 года. Мероприятие создано, чтобы привлечь внимание к вопросам знания русского языка и культуры.

Константин Леньков