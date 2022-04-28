Социологи отметили снижение интереса россиян к спецоперации на Украине

"Левада-Центр"* опубликовал 28 апреля результаты опроса россиян касательно продолжающейся спецоперации на Украине. Как следует из полученных данных, внимание к конфликту начинает притупляться, а поддержка действий российской армии по-прежнему остается высокой — но уже не настолько, как месяц назад.

Так, внимательно за событиями на Украине в апреле следили 59 % респондентов, в то время как в марте доля таких людей составляла 64 %. Активнее других ходом спецоперации интересуются в возрасте 55 лет и старше — в этой возрастной группе 71 % признался в этом. Менее всего спецоперация занимает умы россиян в возрасте от 18 до 24 лет — среди них внимательно следят за событиями только 36 % опрошенных.

Равным образом сильнее всего конфликт на Украине беспокоит респондентов в возрасте 55 лет и старше — 90 % признались в этом. Менее других склонны тревожиться из-за происходящего 18-24-летние (67 %).

Наконец, поддерживают действия российской армии 74 % опрошенных, из которых 45 % "определенно поддерживают", а еще 29 % "скорее поддерживают". При этом в марте аналогичным образом на этот вопрос отвечал 81 % респондентов (53 % "определенно поддерживали" и 28 % "скорее поддерживали").

Исследование проводилось 21-27 апреля по репрезентативной выборке городского и сельского населения. Участие в опросе приняли 1 616 человека в возрасте 18 лет и старше, проживающих в 137 населенных пунктах на территории 50 регионов России. Статистическая погрешность не превышает 3,4 %, отмечают социологи.

*"Левада-Центр" внесён Минюстом РФ в перечень НКО-иноагентов