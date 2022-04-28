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Минцифры предложило сделать бессрочными лицензии на теле- и радиовещание

фото ЗакС политика Минцифры предложило сделать бессрочными лицензии на теле- и радиовещание

Минцифры предложило внести изменения в закон "О СМИ" с тем, чтобы сделать бессрочными лицензии на теле- и радиовещание, сообщил 28 апреля "Интерфакс" со ссылкой на портал проектов нормативных актов.

"Законопроектом в закон РФ от 27 декабря 1991 г. "О средствах массовой информации" вводятся положения, предусматривающие бессрочный режим действия лицензии на телевизионное вещание, радиовещание", — говорится в пояснительной записке к документу.

Сейчас срок действия лицензии составляет 10 лет при условии, что меньший не указан в заявлении о предоставлении лицензии. Как отмечается в пояснительной записке, инициатива разработана в качестве эксперимента по оптимизации и автоматизации процессов разрешительной деятельности, включая лицензионную.

Фото: pixabay


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