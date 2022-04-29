"Интерфакс": Экс-министр Улюкаев выйдет на свободу досрочно

Суд в Твери удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, сообщил в ночь на 29 апреля "Интерфакс". Экс-министр был осужден за получение взятки.

"Вопрос о досрочном освобождении Улюкаева был решен 27 апреля, но до вступления решения в силу он останется в колонии", — сообщил информагентству информированный источник. По его словам, прокуратура и администрация колонии не выступали против УДО Улюкаева и "отметили его хорошее поведение".

В случае отсутствия апелляции на решение суда Улюкаев может выйти на свободу к середине мая, указывает "Интерфакс". При этом официальным подтверждением полученной информации агентство не располагает.

Улюкаев был задержан 14 ноября 2016 года по подозрению в получении взятки от главы "Роснефти" Игоря Сечина за содействие компании в покупке акций "Башнефти". На следующий день он был помещен под домашний арест, а президент Владимир Путин освободил министра от занимаемой должности. В конце декабря 2017 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере более 130 миллионов рублей.

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