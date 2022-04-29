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Новости 10:18

Беглов анонсировал создание новой бюджетной компании по уборке города

фото ЗакС политика Беглов анонсировал создание новой бюджетной компании по уборке города

Губернатор Александр Беглов заявил о планах создать в 2022 году бюджетное учреждение для контроля за уборкой внутриквартальных территорий, передает пресс-служба градоначальника. Соответствующие планы глава города озвучил накануне в эфире телеканала "78".

Аналогичную систему Беглов намерен создать и для садово-парковых и дорожных предприятий. По его словам, по новой схеме в Петербурге начнут работать с 1 января 2023 года, после окончания действующих контрактов.

В целом же губернатор заявил, что по итогам 2021 года Петербург получил все необходимые средства для проведения снежной реформы. "В необходимости слома старой и неэффективной системы очистки всех убедила последняя зима. Синоптики зафиксировали суммарно почти двухметровый уровень снега. Только с улично-дорожной сети Петербурга за сезон было собрано и вывезено на снегоплавильные пункты 4,5 миллиона кубометров снежных масс", — заявил он.


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