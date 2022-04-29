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ВТБ могут объединить с "Открытием" и РНКБ

фото ЗакС политика ВТБ могут объединить с "Открытием" и РНКБ

Президент Владимир Путин одобрил идею объединить в общую группу банки ВТБ, "Открытие" и РНКБ, сообщил 29 апреля "Коммерсантъ". Как пишет издание, ранее с соответствующей инициативой обратился к к премьер-министру Михаилу Мишустину глава ВТБ Андрей Костин.

Предложение также получило поддержку Центробанка, сообщили источники "Коммерсанта". В самом регуляторе, равно как и в Минфине информацию не подтвердили. В ВТБ, "Открытии" и РНКБ от комментариев воздержались.

"Объединение государственных финансовых активов на базе сильного игрока выглядит экономически и политически обоснованным решением", — приводит издание слова своего источника в правительства. По мнению собеседника, это позволило бы оптимизировать бюджетные траты на стабилизацию банковского сектора при сохранении "конкурентного рынка финансовых услуг".

Как предположил другой источник, объединение позволит банкам "заметно сэкономить на отделениях", расходах на персонал и "приведет крупного федерального игрока в Крым".

По мнению партнера ФГ "Дмитрий Донской" Дмитрия Курбатского, на объединение банков потребуется немало времени, но это позволит сократить количество госбанков и оптимизировать расходы, сократить штат работников и управленцев и, в итоге, увеличить доходность и эффективность. Однако при этом возникает угроза увольнения тысяч сотрудников, указал эксперт.


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