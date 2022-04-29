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Новости 12:03

Думские единороссы хотят узаконить штрафы за строительство в местах захоронений

фото ЗакС политика Думские единороссы хотят узаконить штрафы за строительство в местах захоронений

Группа единороссов внесла в Государственную думу законопроект, вводящий штрафы за строительные, дорожные и земляные работы в местах, где были обнаружены непогребенные останки погибших. Диапазон штрафов для разных категорий лиц составляет от 2 до 100 тысяч рублей. Предполагается, что штрафовать будут пользователей участков, которые после обнаружения захоронений не приостановили работы. За повторное нарушение деятельность юридических лиц смогут приостановить на три месяца. Одна из соавторов инициативы Ольга Тимофеева полагает, что в дальнейшем наказание следует сделать еще строже.

"До сих пор находятся тысячи могил бойцов Великой Отечественной и непогребенные останки. Только за один прошлый год эксгумировано и захоронено почти 21 тысяча останков, прочитано 446 медальонов, установлено 1346 имен", - объяснила единоросс, цитируемая РИА "Новости", свой интерес к теме.

В пояснительной записке сказано, что поручение президента, касающееся участков с выявленными захоронениями, в законодательстве отражено лишь частично, а ответственности за уклонение от него до сих пор  не существовало вовсе.


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