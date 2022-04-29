Суд оштрафовал жилкомсервис за граффити и растительность на доме Розенштейна

Петроградский районный суд вынес решение по делу о неудовлетворительном содержании памятника культуры (ч.1 ст.7.13 КоАП РФ), возбужденного против ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района", сообщила 29 апреля объединенная пресс-служба судов.

Иск был подан после проверки состояния дома Розенштейна на Большом проспекте Петроградской стороны, 77, лит. А, проведенной в июле 2021 года. Здание признано объектом культурного наследия регионального значения, ответственность за его содержание была возложена на ЖКС № 1.

В ходе проверки ревизоры обнаружили, среди прочего, загрязнение фасада, самосевную растительность, граффити и многочисленные утраты декора на карнизе. "На балконе второго этажа, расположенного по центральной оси на фигурных, оформленных лепниной растительного орнамента кронштейнах, отсутствуют две урны на тумбах ограждения, которые согласно распоряжению КГИОП являются предметом охраны", — отметили в судебной пресс-службе.

Представитель ответчика сообщила на заседании о принятых мерах по устранению аварийности фасада и об избавлении от растений на здании. Сам памятник включен в городскую программу капитального ремонта фасада на 2021-2022 годов, а вменяемые ЖКС нарушения "не относятся к текущему ремонту, обязанность которого лежит на управляющей компании", добавила адвокат. Также она указала, что проведение ремонта на объекте культурного наследия сопряжено с дополнительными тратами, на которые УК не была уполномочена собственниками.

Суд оштрафовал ЖКС на 200 тысяч рублей.