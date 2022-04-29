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Новости 12:29

АО "Автодор" обязали привести в порядок дороги в Шушарах

фото ЗакС политика АО "Автодор" обязали привести в порядок дороги в Шушарах

Организация "Автодор", обслуживающая дороги в Пушкинском районе, получила от районной прокуратуры представление. Ведомство в своем сообщении указывает, что на территории Шушар проезжая часть на некоторых отрезках Московского шоссе, а также Школьной и Вишерской улиц находится в неудовлетворительном состоянии.

Между тем, напоминает прокуратура, с АО заключен контракт, и компания должна следить за соответствием улиц, оказавшихся на момент проверки разбитыми, техническим нормативам.

"Установлено, что АО "Автодор" при содержании и обслуживании улично-дорожной сети допущено наличие ям и выбоин", - говорится в сообщении.

Пресс-служба ведомства уточняет, что представление получил гендиректор организации, тогда как виновных уже привлекли к дисциплинарной ответственности.


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