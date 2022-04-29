В Кремле не собираются звать на День Победы никого из зарубежных лидеров

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков раскрыл некоторые детали предстоящего официального празднования в Москве 77-летия со Дня Победы над нацистской Германией. Руководство страны на этот раз не ожидает визита правительственных делегаций из других стран, и этому у Пескова нашлось объяснение, приводимое РИА "Новости".

"На День Победы мы никого не приглашали из зарубежных лидеров. Дело в том, что это не юбилейная дата", - рассказал он, добавив, что речь идет о "нашем празднике".

По данным чиновника из президентской администрации, не приедет 9 мая даже белорусский лидер Александр Лукашенко, все чаще и чаще в последний год наведывающийся в Россию.

Отметим, что в прошлом году 9 мая почтил Москву своим официальным визитом один только президент Таджикистана Эмомали Рахмон.