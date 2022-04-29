Главред Republic* подаст в суд на Владимира Соловьева

Главный редактор Republic* Дмитрий Колезев заявил о намерении подать в суд на телеведущего Владимира Соловьева. Соответствующее заявление было опубликовано 29 апреля в Telegram-канале журналиста.

"Посмотрев недавние эфиры Владимира Соловьева и посоветовавшись с юристами, я решил подать заявление о проверке слов телеведущего на предмет оскорблений, клеветы и разжигания ненависти и вражды. На мой взгляд, Соловьев стремился унизить как меня лично, <...> так и социальную группу — людей либеральных взглядов и в первую очередь тех из них, кто проживает в Екатеринбурге", — сообщил Колезев.

Представлять интересы Колезева будет адвокат Михаил Беньяш. Юрист также подготовит шаблон документа, которым смогут воспользоваться и другие желающие судиться с Соловьевым.

Ранее Соловьев в эфире своего канала назвал Екатеринбург "центром мерзотной либероты, которая породила многих подонков, теперь скрывающихся за границей".

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