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Новости 15:31

Суд временно запретил демонтировать мощение Шлиссельбургского шоссе

фото ЗакС политика Суд временно запретил демонтировать мощение Шлиссельбургского шоссе

Куйбышевский районный суд Петербурга наложил запрет на работы на Шлиссельбургском шоссе, с которыми борются градозащитники по причине культурно-исторической ценности исторического мощения. Об этом сообщило общественное движение "Живой город". Решение принято в качестве обеспечительной меры на время юридического разбирательства.

Отмечается, что защитники мостовой, оспаривающие выданное КГИОП разрешение на работы, передали судебное определение лично в руки представителю организации-заказчика, а именно ГКУ "Дирекция транспортного строительства".

Накануне неравнодушные местные жители встретились с муниципалами из Усть-Ижоры, выразив несогласие с планом предстоящих работ на исторической улице. Активисты, не доверяющие подрядчику (АО "ПО Возрождение"), также пожаловались депутатам Госдумы и в районную прокуратуру. Мощение датируется XVIII-XIX веками, и градозащитники уверены, что работы, преподносимые как благоустройство, нанесут непоправимый вред отрезку шоссе, ранее признанному тем же КГИОП историческим памятником.


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