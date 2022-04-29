ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 15:32

Органы госвласти Петербурга намерены за два года перейти на российский софт

фото ЗакС политика Органы госвласти Петербурга намерены за два года перейти на российский софт

В течение ближайших двух лет органы власти Петербурга планируют перейти на отечественные операционные системы и текстовые редакторы, сообщили 29 апреля в комитете по информатизации и связи.

В 2021 году подведомственное комитету Управление информационных технологий и связи закупило 5,5 тысячи российских компьютеров с лицензиями на отечественное программное обеспечение. "Таким образом, уже сегодня в органах исполнительной власти и подведомственных государственных казенных учреждениях начат процесс развертывания и перевода бизнес-процессов на отечественную технику и ПО", — заявили в Смольном.

"Что касается дальнейших перспектив, то с учетом законодательного запрета на закупку импортного ПО, а также физического ухода иностранных производителей ПО с рынка РФ все последующее вновь закупаемое оборудование будет также комплектоваться исключительно отечественным ПО", — сообщила глава комитета по информатизации и связи Юлия Смирнова.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости29 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама