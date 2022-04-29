Лужский производитель колбасной оболочки переориентируется на внутренний рынок

Компания "Белкозин", производящая оболочку для колбасных изделий, в ближайшее время поменяет приоритеты и будет главным образом обеспечивать своей продукцией российский рынок. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти, на территории которой функционирует предприятие. Зампред регионального правительства Олег Малащенко отметил, что завод до последнего времени был крупнейшим российским экспортером натуральной колбасной оболочки.

Переориентация обусловлена тем, что в начале апреля Евросоюз анонсировал в качестве очередных санкций запрет на поставку в Россию искусственной оболочки для колбас, который планируют ввести в середине лета. Из-за этого эксперты стали прогнозировать снижение производства отечественных колбас и сосисок.

Завод "Белкозин" в Луге в нынешнем году отмечает полувековой юбилей.