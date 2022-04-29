Арендатора дома-памятника напротив Кировского завода оштрафовали на 200 тысяч рублей

Кировский районный суд Петербурга оштрафовал на 200 тысяч рублей компанию "Питер", арендующую у города здание, которое признано историческим памятником. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, речь идет о доме С.С. Богомолова, располагающемся перед Путиловской церковью и имеющем адрес проспект Стачек, 48И.

Как показала инспекция специалистов из КГИОП, ООО "Питер" не поддерживало сооружение в должном состоянии. К дому, который должен был быть законсервирован, имели доступ посторонние, застигнутые на месте. Внутри был обнаружен мусор. При этом кирпичная кладка успела деформироваться, а штукатурка - существенно повредиться.

Суд счел, что арендатору следить за порядком на объекте ничто не мешало.