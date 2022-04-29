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Новости 17:20

Впервые в истории Минюст сократил список СМИ-иноагентов

фото ЗакС политика Впервые в истории Минюст сократил список СМИ-иноагентов

Реестр СМИ-иноагентов, ведущийся Минюстом с 2017 года, впервые за пять лет уменьшился в размерах. Произошло это из-за того, что из него исключили журналистов Аркадия Любарева и Людмилу Кузьмину, сотрудничавших с движением "Голос"*. Таким образом, перечень сейчас насчитывает 150 позиций.

"Данное решение было принято на основании заявлений об исключении, а также поступивших документов от уполномоченных органов государственной власти", - говорится о произошедшем на официальном сайте ведомства.

Примечательно, что историческое событие случилось в пятницу: именно в пятничные вечера чаще всего в реестр включают новых журналистов и новые издания. 

*Движение "Голос" внесено Минюстом в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов


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