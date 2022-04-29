Первые приговоры по следам мартовских протестов

фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

В Петербурге уже два суда вынесли решения по участникам мартовских протестных акций, обвиняемых в применении насилия в отношении полицейских. Оба приговора - реальные сроки - за использование газового баллончика и за толчок с ударом по голове. Как проходили заседания и кто оказался на скамье подсудимых - в материале ЗАКС.Ру.

Дискредитация полиции газовым баллончиком

Куйбышевский районный суд 28 апреля провел заседание по делу Захара Татуйко, которого обвинили в применении не опасного для жизни насилия к полицейскому на несогласованной акции 2 марта. Следствие решило, что протестовавший у Гостиного двора схватил командира взвода специального полка полиции Даниила Дульского за спину в области поясницы и распылил ему в лицо "средство из неустановленного объекта", когда силовик пытался задержать другого участника акции. Своими действия Татуйко якобы причинил физическую боль полицейскому и "дискредитировал в глазах общественности и отдельных граждан статус представителя власти", зачитала в суде обвинение прокурор.

Татуйко 24 года, он работал барменом-буфетчиком и учился на курсах кинодраматургии. Юноша среднего роста и среднего телосложения, в очках для зрения и с короткой стрижкой. Он говорит внятно и четко, не теряясь, отвечал на вопросы. В суд его пришли поддержать отец и младшая сестра. Татуйко рассказал на заседании, что живет с ними, мамой, младшим братом и дедушкой с бабушкой. По возможности помогал семье финансово и еще ездил к другому дедушке за город во Всеволожский район, сказал бармен-буфетчик.

Из-за заключения в СИЗО учебу пока приходится пропускать, но есть возможность восстановиться, заверил Татуйко и добавил, что пока восстановиться сможет и на работе. По его словам, на акции не планировал нападать на сотрудников полиции, но эмоции взяли вверх.

- Я признаю свою вину, раскаиваюсь. Могу сказать только, что не было злого умысла и заранее подготовленного плана противозаконных действий. Скорее, просто был эмоциональный всплеск, который мне было трудно контролировать. Сожалею о содеянном, - сказал в суде Татуйко.

Он добавил, что почти за два месяца в СИЗО обдумал свой поступок и пришел к выводу, что действия его были опрометчивыми и глупыми. Татуйко заявил, что в будущем намерен отстраниться от каких-либо политических действий.

- Хочу продолжать работать, учиться, помогать семье, в том числе дедушке, потому что сейчас дачный сезон [начнется]. В целом, жить спокойной и ничем не примечательной жизнью. Понял, что, если и проявлять свою активность, то лучше заниматься общественно полезной деятельностью, заниматься благотворительностью, - озвучил свои планы юноша.

Татуйко уточнил, что раньше уже занимался благотворительностью в детских домах и что намерен продолжить это делать. На заседании он попросил извинения у пострадавшего - Дульский присутствовал в зале. Татуйко сказал полицейскому, что не хотел причинять ему вреда и всё вышло случайно:

⁃ Простите, пожалуйста, за причиненный моральный и физический вред.

Дульский его выслушал. Когда прокурор спросила у потерпевшего, принимает ли он извинения, тот ответил, что принимает. Хотя претензии от этого не исчезли. Дульский, 33-летний мужчина под два метра ростом и крепкого телосложения, встал и заявил, что подготовил гражданский иск к Татуйко на 50 тысяч рублей.

- Гражданин Татуйко Захар Александрович препятствовал исполнению моих служебных обязанностей, хватал меня за форменное обмундирование, отталкивал, после чего распылил мне в лицо газовое аэрозольное средство. Данным преступлением мне был причинен моральный вред, выразившийся физической болью и нравственными страданиями после распыления мне в лицо аэрозольного средства, которые я испытывал в течение нескольких дней, - сказал Дульский.

Кроме этого, он заявил, что Татуйко, по его мнению, заслуживает "законного строгого наказания". Ведь обвиняемый совершил "деяние" не только против него, но и "против всей системы МВД", считает полицейский.

Прокурор посчитала, что Татуйко, несмотря на разные положительные характеристики, должен получить наказание в виде лишения свободы. Она запросила 2,5 года колонии общего режима. Потерпевший Дульский это предложение прокурора поддержал.

Защитница Татуйко Анастасия Пилипенко выступила против такого наказания. Она напомнила, что подсудимый не состоит на компрометирующих учетах, имеет положительные характеристики, с первой минуты сотрудничал со следствием и полностью раскаялся. Кроме этого, к тяжелым последствиям действия Татуйко не привели, отметила Пилипенко.

- Для молодого человека 1997 года рождения оказаться в следственном изоляторе, когда еще вчера ты совершенно семейный человек, работающий и учащийся, это уже достаточное наказание. Вся семья и, соответственно, мой подзащитный испытали, конечно, шок и ужас по этому поводу. И мой подзащитный уже наказан этим достаточно. Камера в Горелово на 40 человек, конвоирование, пребывание в "стаканах" ("Стакан" - помещение, похожее на шкаф, в котором человек может только стоять или сидеть - прим. ЗАКС.Ру)... 27 марта, когда у нас судебное заседание не состоялось, моего подзащитного пустили в "стакан" и продержали там больше 8 часов - этого достаточно, - заявила защитница Татуйко.

Она добавила, что сейчас обвиняемый еще может быстро восстановиться на учебе и работе, а также выплатить моральный ущерб потерпевшему. Лишение свободы и помещение в колонию общего режима не поможет в исправлении Татуйко, уверена Пилипенко. По ее словам, в этом больше мог содействовать условный срок с испытательным сроком.

Судья Артем Лытаев решил, что все же только лишение свободы поможет достигнуть цели и исправить Татуйко. Он заявил, что принял во внимание все смягчающие факторы и отсутствие отягчающих обстоятельств. Судья Лытаев решил взыскать с Татуйко 10 тысяч рублей в пользу полицейского и отправить протестовавшего в колонию-поселение на 1 год и 4 месяца. С учетом уже отбытых двух месяцев в СИЗО - где день идет за два - Татуйко осталось отбыть в колонии-поселении 1 год. Пилипенко рассказала ЗАКС.Ру после суда, что их сторона намерена оспаривать меру наказания.

Чувство несправедливости на год колонии

В Октябрьском районном суде 25 апреля судили другого протестовавшего на акции за применения насилия в отношении полицейского - 30-летнего курьера "Яндекс.Лавки" Валерия Дубенюка. Следствие считает, что Дубенюк во время протестной акции 6 марта в переулке Пирогова сопротивлялся собственному задержанию: пытался повалить полицейского Владимира Киевского, ударил его по голове и ещё несколько раз пытался ударить. Насилие было не опасным для здоровья силовика, но протестующий все же причинил ему физическая боль, нравственные страдания и моральный вред, следует из озвученных в суде материалов дела.

Сам Киевский считает так же - он подал гражданский иск к Дубенюку на возмещение морального вреда на сумму в 50 тысяч рублей, сообщила в суде прокурор. Киевский на заседание не пришёл и просил рассмотреть дело без него.

Защитница Дубенюка Ксения Михайлова рассказала, что протестующий уже направил деньги пострадавшему и принёс извинения. В доказательство своих слов она предоставила квитанцию. Дубенюк в суде снова признал свою вину и повторил извинения:

⁃ Я извиняюсь за то, что оказывал сопротивление, перед сотрудником полиции и всеми представителями закона.

Прокурор на это заявила, что протестовавший добровольно перечислил деньги пострадавшему. Но эти действия и положительные характеристики не сопоставимы с вменяемым преступлением, считает прокурор.

На заседание Дубенюка пришли его друзья и старшая сестра Елена. Последняя выступала в деле как свидетель - ее допросили для дачи характеристики брату. Елена рассказала, что Валерий не склонен к проявлению агрессии.

- Добрый. Наверно, я бы сказала, ласковый. У него взрывной характер бывает, когда чувствует несправедливость, - рассказала Елена Дубенюк про своего брата.

В суде он эту черту характера не проявлял. Дубенюк волновался - немного запинался и заикался - и, кажется, стеснялся большого внимания к своей персоне - на заседание пришли петербургские журналисты и активисты.

Защитница Дубенюка Ксения Михайлова заявила в суде, что протестовавший живет с 89-летней бабушкой и братом. Бабушка - инвалид, и Дубенюк ей помогает, рассказала Михайлова. У самого обвиняемого - сахарный диабет и не очень счастливый период жизни за спиной, сообщила его защитница.

- Из показаний свидетеля следует, что его (Дубенюка - прим.ЗАКС.ру) личность не характеризуется повышенной общественной опасностью, что особенности его характера связаны с особенностью его воспитания, с тем, что отец совершал насильственные действия в семье, он рано лишился матери. Не смотря на это, характеризуется положительно по месту учебы, работает, имеет постоянный доход, имеет постоянное место жительства в Санкт-Петербурге, имеет на иждивении бабушку, - рассказала защитница.

Михайлова просила освободить Дубенюка от уголовной ответственности и назначить ему судебный штраф. В его действиях на акции отсутствует общественная опасность, считает защитница.

- В материалах дела отсутствуют подтверждение того, что Дубенюк пришел на данное мероприятие с целью совершения насильственных действий в отношении представителя власти. Совершение преступления было обусловлено стечением обстоятельств. <...> По исследованию видеозаписи, имеющейся в материалах дела, Дубенюк убегал от представителя власти, применил насилие под влиянием внезапно возникшего эмоционального напряжения при попытке его задержания, - заявила в суде Михайлова.

Прокурор выступила против такого исхода дела, судья Ирина Керро на это тоже не решилась. Обвинение запросило для Дубенюка 1,5 года колонии-поселения. Судья Керро дала ему год колонии-поселения с вычетом проведенного времени в СИЗО - тоже день за два. Дубенюку остается провести в колонии 9 месяцев. Также суд решил взыскать с протестовавшего в пользу пострадавшего полицейского 20 тысяч рублей.

София Саттарова