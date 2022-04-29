Минздрав опроверг планы ввести штрафы за ввоз незарегистрированных препаратов

Новые штрафы за ввоз в Россию незарегистрированных лекарств, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения, вводиться не будут, заявили 29 апреля в Министерстве здравоохранения. Как заявили чиновники, такая возможность не предусмотрена в поправках к Кодексу об административных нарушениях.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, законопроект № 103500-8 "направлен на обеспечение лекарственной безопасности граждан и не затрагивает случаев ввоза незарегистрированных лекарственных препаратов и медицинских изделий для личного использования". Также документ не содержит предложений по введению новых или корректировки существующих штрафов.

В Минздраве уточнили, что поправки призваны ограничить ввоз в Россию лекарств и медицинских изделий с неподтвержденной безопасностью. "При этом граждане смогут продолжать беспрепятственно ввозить в страну лекарства и медицинские изделия для личного пользования при наличии подтвержденных показаний для их применения", — добавили в пресс-службе министерства.

Ранее "Известия" сообщили о возможности введения штрафов за ввоз в Россию незарегистрированных иностранных лекарств, рекомендованных ВОЗ. Издание ссылалось на правительственный законопроект, который Госдума якобы может принять в мае.

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