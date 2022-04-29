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Новости 18:06

В Ломоносове горит деревянный памятник архитектуры

фото ЗакС политика В Ломоносове горит деревянный памятник архитектуры

Усадьба Максимова на территории парка, названного в ее честь в Ломоносове, загорелась в пятницу 29 апреля, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. Номер сложности пожара за прошедшие полтора часа успели повысить до 1 БИС. О пострадавших информации у ведомства пока не имеется.

Пожар, распространившийся на площади 600 квадратных метров, тушат силами 9 машин и 36 специалистов.

Двухэтажное деревянное здание купеческой дачи с башенкой, построенное в конце XIX века, в последнее время никак не эксплуатировалось. КГИОП считает усадьбу Максимова культурно-историческим памятником регионального значения.


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