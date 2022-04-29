Вишневский попросил Беглова проверить ситуацию с питанием в Доме ветеранов

Депутат Борис Вишневский обратился к губернатору Александру Беглову с просьбой обратить внимание на ситуацию с питанием в Доме ветеранов войны и труда в Павловске. Об этом он написал 29 апреля в своем Telegram-канале.

Как сообщил Вишневский, проживающие в заведении ветераны жалуются на скудную пищу и постоянно испытывают голод. По рассказу депутата, к нему поступило обращение с копией письма восьмерых ветеранов, жаловавшихся на условия, а также ответ комитета по социальной политике, датированный 7 октября 2021 года.

Ответ парламентарий счел неудовлетворительным, указав на отсутствие в нем сведений о времени и сути проверки. По его словам, из текста неясно, "какие продукты подлежали проверке и проверялось ли исключительно их качество или также — их количество на соответствие нормативам".

В своем письме депутат указал на два возможных источника проблем с недоеданием пожилых людей. Первый касается частичного несоответствия нормативов по питанию в социальных учреждениях для престарелых Петербурга нормам, рекомендованным федеральным центром. В подтверждение своего довода Вишневский указывает: "Если Минсоцзащиты предлагает выделять в день 127,7 граммов говядины, то по петербургским нормам — только 60 граммов нетто (90 граммов брутто)".

Вторую проблему Вишневский видит в том, что, "судя по жалобам проживающих, в пансионате е соблюдаются те нормы, которые установлены в Петербурге". По его словам, в учреждении сыр выдается дважды в неделю, хотя должен ежедневно, дневная норма масла снижена в два раза, а на обед дают "жидкий суп с крупой и овощами, лишь изредка дают куриный бульон".

В завершение письма Вишневский попросил увеличить нормы питания и провести проверку происходящего в Доме ветеранов. "Я думаю, что сама мысль о том, что люди, пережившие блокаду, трудившиеся всю жизнь, недоедают, — должна побуждать к немедленным действиям", — отметил он.